Girava con un’ascia in auto, denunciato 40enne al Lido di Latina

È stato denunciato per porto abusivo di arma un uomo di 40 anni, di origine pakistana, fermato nella notte a Latina Lido dai militari della Guardia di Finanza. L’uomo è stato sottoposto a un controllo mentre si trovava alla guida della sua auto. Durante l’ispezione del veicolo, i finanzieri hanno rinvenuto all’interno dell’abitacolo un’ascia lunga circa 40 centimetri, con lama affilata e priva di custodia protettiva. Alla richiesta di spiegazioni, il conducente ha riferito di utilizzare lo strumento come deterrente durante il proprio turno di vigilanza privata notturna presso un chiosco-bar sul litorale. Tuttavia, non essendo in grado di dimostrare la legittima detenzione dell’arma, è scattato il sequestro e la denuncia alla Procura della Repubblica di Latina per violazione delle norme sul porto di armi e oggetti atti ad offendere.