“Insieme siamo più forti”: a Latina parte il progetto contro le truffe agli anziani

È stato presentato questa mattina in Comune “Insieme siamo più forti”, il progetto promosso dai Servizi Sociali del Comune di Latina per contrastare le truffe ai danni degli anziani. L’iniziativa prevede una serie di incontri, laboratori e consulenze pensati per informare, sensibilizzare e rafforzare la rete di protezione della popolazione over 65.

Alla presentazione, oltre ai referenti comunali, erano presenti il sindaco Matilde Celentano e i responsabili della cooperativa Nuova Sair, che cura la realizzazione del progetto. L’obiettivo è duplice: da un lato prevenire le truffe attraverso la condivisione di esperienze reali, dall’altro rafforzare i legami sociali, perché una comunità unita è anche più protetta.

A illustrare i dettagli è stata la responsabile Emanuela Acciari, sottolineando come il programma si articolerà in più fasi per coinvolgere attivamente la cittadinanza:

«Le truffe nei confronti degli anziani stanno aumentando diventando una pericolosa escalation» ha detto il sindaco Celentano sottolineando come le vittime non debbano più sentirsi vulnerabili:

