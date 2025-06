Il Comune concede alla Asl l’uso della Casa Cantoniera di Borgo Sabotino

LATINA – La giunta comunale di Latina guidata dalla sindaca Matilde Celentano, su indirizzo dell’assessore al Patrimonio Ada Nasti, ha concesso l’utilizzo temporaneo alla Asl di Latina di alcuni locali che si trovano all’interno dell’ex Casa cantoniera di Borgo Sabotino.

“L’iniziativa – ha spiegato la prima cittadina – consentirà la continuità dei servizi sanitari, nelle more del completamento dei lavori in corso presso il vicino immobile per la realizzazione della Casa di comunità, finanziata con i fondi del Pnrr. Con la deliberazione approvata oggi, l’amministrazione comunale ha fornito una puntuale risposta all’esigenza rappresentata dalla direttrice del distretto socio-sanitario Lt1 Giuseppina Carreca, consentendo così, nel dettaglio, l’erogazione dei servizi nelle giornate del lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 7 alle ore 14 e nelle giornate del giovedì dalle 13 alle 20. L’amministrazione comunale è sempre pronta a favorire iniziative utili alla salute dei cittadini. Già ad inizio aprile, infatti, la giunta per le stesse ragioni legate alle opere in corso presso il poliambulatorio di Borgo Sabotino aveva concesso alcuni spazi dell’ex Casa cantoniera all’Avis, per la sola giornata della seconda domenica del mese, al fine di espletare le attività di donazione e raccolta di sangue, garantendo la continuità del servizio di prossimità”.

La Asl di Latina ora potrà usufruire temporaneamente di due locali e servizi igienici posti al primo piano, e in particolare una stanza esclusiva, dell’ex Casa cantoniera per un canone mensile di 264 euro, comprensivo della riduzione del 60%, in applicazione dell’articolo 41 del regolamento per la gestione e l’alienazione del patrimonio immobiliare del Comune.

“L’immobile concesso all’Avis e alla Asl è sottoposto ai vincoli della Soprintendenza, motivo per cui – ha spiegato l’assessore Nasti – abbiamo dovuto richiedere il preventivo parere obbligatorio. L’iniziativa, in favore della comunità di Borgo Sabotino e dei comprensori limitrofi, rientra negli indirizzi programmatici dell’amministrazione, secondo i quali il patrimonio deve essere inserito in una visione dinamica in base alla quale l’Ente deve utilizzarlo e valorizzarlo, in maniera ottimale, per il migliore perseguimento delle proprie finalità di erogazione di servizi e di promozione economica, sociale e culturale della collettività di riferimento. Tanto l’Avis quanto la Asl operano sul territorio con una vocazione affine, costituendo di fatto un sodalizio già consolidato nella realtà di Borgo Sabotino, rendendo concretamente alla collettività un presidio sanitario ed un servizio di prossimità utili a soddisfare le esigenze di salute dell’utenza locale”.