Sanità accessibile, la Asl di Latina attiva i progetti E-Lisir e Tobia Dama

LATINA – La Asl di Latina ha presentato oggi due progetti rivolti alla presa in carico e all’ottimizzazione delle cure per persone sordomute e con disabilità. Si tratta di E-Lisir che applica un servizio di video-interpretariato LIS h24 per migliorare il dialogo tra operatori e pazienti sordi; e di Tobia Dama, che prevede percorsi su misura per persone con disabilità intellettiva e relazionale

Il primo – ha spiegato nel suo intervento la direttrice generale della Asl Sabrina Cenciarelli – introduce un innovativo sistema di comunicazione assistita che consente alle persone sorde di interagire con il personale ospedaliero attraverso dispositivi palmari, facilitando così l’accesso ai servizi e superando le barriere linguistiche. Il secondo ha l’obiettivo di supportare i pazienti con gravi disabilità nell’accesso ai servizi ospedalieri.

“E’ la prova dell’impegno per una sanità sempre più accessibile, più equa, umana e inclusiva”, ha commentato la sindaca Celentano. Grande soddisfazione è stata espressa anche dal presidente della Provincia di Latina Gerardo Stefanelli: “Una bella giornata alla quale hanno preso parte anche l’assessore regionale Maselli, il consigliere La Penna e molti colleghi sindaci del territorio provinciale, segno della grande volontà di tutte le istituzioni di non voler lasciare indietro nessuno”.

I due progetti innovativi partiranno – sottolineano dalla Regione Lazio in una nota – negli ospedali di Latina, Formia, Terracina, Fondi e nella struttura sanitaria Gaeta. «Un giorno importante per i cittadini di Latina e della sua provincia, perché si è fatto un importante passo in avanti per accogliere e assistere, con equipe multidisciplinari formate, persone con disabilità grave o gravissima e, alcune volte, purtroppo non collaborante. Abbiamo scritto un’altra bella pagina di accoglienza e inclusione. Grazie al Progetto E-Lisir, inoltre, abbattiamo un’altra barriera, consentendo alle persone sorde di essere assistite al meglio», ha dichiarato l’assessore all’Inclusione sociale e ai Servizi alla persona della Regione Lazio, Massimiliano Maselli, che ha preso parte all’inaugurazione.