Il Panathlon Club Latina organizza il Panathlon Day 2025

LATINA – In occasione del 74° anniversario della fondazione del Panathlon, avvenuta a Venezia il 12 giugno 1951, il Panathlon Club di Latina, rappresentante territoriale del Panathlon International, organizza il Panathlon Day. L’evento, promosso in collaborazione l’Area Lazio del Panathlon International, si terrà il 12 giugno alle ore 18.30 presso il ristorante Lievito mare al Tennis Club Il Capanno.

Il Panathlon è un movimento internazionale dedicato alla promozione e diffusione della cultura e dell’etica sportiva, riconosciuto ufficialmente dal Comitato Olimpico Internazionale (CIO). L’organizzazione si impegna a approfondire, divulgare e difendere i valori dello sport come strumento di formazione, valorizzazione della persona e veicolo di solidarietà tra i popoli. L’incontro sarà un’occasione per riflettere sui principi dell’etica sportiva, ispirati ai valori di lealtà, amicizia, fair play e inclusione, concetti fondamentali del Panathlon.

Tra i partecipanti all’evento ci saranno i rappresentanti dei Comuni i Club Panathlon del Lazio, la Direzione Aces, il CONI, il CIP, le associazioni sportive locali e gli Enti di Promozione Sportiva. L’incontro servirà a sottolineare e celebrare l’importanza dello sport, riconosciuto recentemente come un diritto umano fondamentale con l’aggiornamento dell’articolo 33 della Costituzione italiana.

Latina è l’unica città in Italia e in Europa a vantare due monumenti dedicati ai valori dello sport: il Monumento al Fair Play e il Monumento all’Inclusione. In virtù di questa unicità, il Panathlon e la Fondazione Varaldo Di Pietro organizzano la “Passeggiata del Fair Play e dell’Inclusione”, un evento che ogni anno riscuote sempre maggior successo e adesioni.

“La celebrazione del 12 giugno rappresenterà un ulteriore passo avanti per la città e il territorio pontino verso l’obiettivo del motto panathletico Ludis Jungit: uniti dallo sport”, dicono gli organizzatori.