Sezze celebra il frutto identitario: c’è “Rosso Visciola”

SEZZE – Sezze celebra il gusto della visciola con un evento che unisce sapori, arte e tradizione dal titolo “Rosso Visciola” di cui sarà protagonista il frutto simbolo del territorio. Domenica prossima 14 giugno nel cuore della cittadina lepina sono previsti degustazioni, spettacoli e cultura, per rendere omaggio al prodotto identitario di Sezze e dei Monti Lepini.

Dalle ore 16:30 si apriranno gli stand istituzionali, enogastronomici e artigianali nelle più caratteristiche vie del borgo: Via Marconi, Via del Guglietto e Porta Pascibella. Seguiranno esibizioni musicali, esposizioni pittoriche e molto altro. Passeggiate guidate, mostre, degustazioni e spazi esperienziali accompagneranno i visitatori in un percorso tra prodotti tipici, con la visciola sempre al centro: nei dolci, nei liquori, nelle conserve e nei racconti.

Presenti anche stand di altri comuni del comprensorio Lepino che presenteranno le loro specialità sempre nell’ottica della valorizzazione di tutto il territorio della provincia di Latina, con le sue eccellenze e le sue peculiarità.

Presso il Giardino di Bacco e quello del Vischio, dalle ore 17, spazio alle degustazioni enogastronomiche, agli incontri culturali, e alle performance musicali. Alle 21, gran finale con uno spettacolo di cabaret a Porta Pascibella.