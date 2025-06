Inaugurato il nuovo tratto del lungomare Caboto a Gaeta

GAETA – Con una breve e sentita cerimonia ieri mattina si è proceduto alla apertura di un tratto del Lungomare Caboto da Largo Santi Cosma e Damiano fino allo scalo a mare in prossimità di Villa delle Sirene, «zona Peschiera», area di notevole importanza dal punto di vista dell’impatto che ha sul contesto cittadino. Ciò dopo un efficace intervento di restyling che ha compreso la realizzazione di una nuova linea di smaltimento delle acque bianche, la sostituzione delle essenze arboree per evitare lo scalzamento della pavimentazione stradale e pedonale, la realizzazione di un ulteriore tratto di pista ciclabile/pedonale, la realizzazione di nuovo muretto di delimitazione a protezione dell’area di sbarco delle imbarcazioni uniformandolo a quello già realizzato, nuova linea della pubblica illuminazione, linea di irrigazione per le essenze che sono state piantumate.

Soddisfazione è stata espressa dal sindaco Cristian Leccese: «L’ ottimo lavoro eseguito è sotto gli occhi di tutti – ha dichiarato il primo cittadino nel suo intervento davanti ai cittadini presenti – In una zona che ha un importante impatto sul contesto cittadino, vista anche la presenza dell’attracco delle paranze, e il cui marciapiedi da anni versava in condizioni pietose. L’ opera restituisce dignità a questo significativo tratto del waterfront, bello, funzionale, accessibile sia per i pedoni che per coloro che vorranno percorrerlo in bicicletta. In sostanza parliamo di un intervento significativo che ha donato al quartiere un lungomare completamente rifatto, non solo più largo ma anche libero dai pini che purtroppo negli anni avevano devastato quasi completamente la pavimentazione, rendendo inaccessibile perché pericoloso il marciapiede. Il nuovo restyling offre la possibilità di una passeggiata davvero suggestiva con una veduta straordinaria del quartiere storico. Ma la riqualificazione non si fermerà qui. Proseguirà, avendo già i fondi stanziati, per consentire un successivo, prossimo ormai intervento su un ulteriore tratto fino al completamento dell’intera opera di riqualificazione del lungomare fino allo snodo con Corso Cavour». «Gaeta si veste di nuovo, e lo fa in un tratto cruciale per la sua bellezza e la sua vivibilità. È con grande soddisfazione che assistiamo oggi all’inaugurazione del secondo tratto riqualificato di Lungomare Caboto, un’opera che, come ho sempre sostenuto, rappresenta un passo fondamentale per la crescita e la valorizzazione della meravigliosa città laziale». – dichiara il Presidente della VI commissione infrastrutture, mobilità, trasporti della Regione Lazio Cosmo Mitrano, esprimendo il suo entusiasmo per l’intervento che ha interessato l’area di Porto Salvo.- Questo progetto è il risultato di una visione lungimirante e di un impegno costante per rendere Gaeta sempre più accogliente, funzionale e all’altezza delle aspettative dei suoi cittadini e dei milioni di visitatori che la scelgono ogni anno come meta delle loro vacanze o dei loro momenti di relax».

Mitrano prosegue, sottolineando l’impatto strategico dell’opera: « È un progetto che riqualifica in maniera significativa un’area strategica della città di Gaeta. Il Lungomare Caboto non è solo una strada, ma è una vera e propria vetrina, un luogo di passeggio, di incontro, di sport e di contemplazione del nostro splendido golfo. Ora, grazie a questa riqualificazione, con i suoi nuovi spazi, le sue aree verdi curate, le nuove pavimentazioni e l’illuminazione all’avanguardia, potrà essere vissuto appieno, offrendo una qualità della vita e dell’esperienza turistica di livello superiore. Un plauso va all’intera Amministrazione Comunale e, in particolare, al Sindaco Cristian Leccese, per aver saputo portare avanti con determinazione e concretezza un’opera di tale portata».

Il Consigliere regionale si sofferma quindi sul concetto di “nuovo waterfront”: «Quello che inauguriamo oggi è molto più di un semplice rifacimento: è la nascita di un nuovo waterfront, un affaccio moderno e funzionale sul nostro mare, che si integra perfettamente con il paesaggio e ne esalta la bellezza. Questo intervento contribuisce a ridefinire l’identità costiera di Gaeta, rendendola ancora più attrattiva e proiettata verso il futuro, senza dimenticare le sue radici e la sua storia millenaria. Il successo di questo progetto dimostra che quando c’è la volontà e la capacità di lavorare in sinergia, i risultati arrivano. Gaeta è un gioiello e merita investimenti che ne esaltino il potenziale, migliorando la qualità della vita di chi la abita e l’esperienza di chi la visita».

Alla cerimonia ha partecipato anche il comandante della Capitaneria di Porto Biagio Mauro Sciarra. «L’ autorità marittima – ha detto l’ ufficiale – acccoglie favorevolmente tutti quei progetti e quei lavori che rendono più fruibili aree della città con finalità anche portuali quale è quella della Peschiera. In tale zona anche la Capitaneria di Porto ha in corso un progetto di ristrutturazione e ampliamento della propria sede che, già condiviso con l’Amministrazione Civica e con l’ Autorità di Sistema Portuale, consentirà in un futuro speriamo prossimo di fornire servizi migliori all’utenza e ai pescatori di Gaeta».

Presente alla cerimonia anche il dottor Nicola Del Roscio che con la sua Fondazione ha supportato non poche iniziative ed opere dell’ Amministrazione Comunale, in ultimo con il progetto «Una pianta per ogni abitante: Gaeta, Città più verde del Mediterraneo»,un’ iniziativa che racchiude sostenibilità ambientale, rigenerazione urbana, miglioramento del benessere dal punto di vista economico e della qualità della vita. Al taglio del nastro ha fatto seguito la benedizione impartita da Don Frany Salva, vicario parrocchiale della Parrocchia dei Santi Cosma e Damiano.