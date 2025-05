Arte a porte aperte, a giugno la Sala Cambellotti ospita la mostra di Emilia Isabella

Prosegue anche a giugno il percorso culturale promosso dalla Provincia di Latina con l’iniziativa “Arte a porte aperte”, che apre la storica Sala Cambellotti a cittadini, scuole e visitatori. Situata all’interno del Palazzo del Governo, la sala decorata da Duilio Cambellotti torna a essere un luogo vivo e dinamico, dove il fascino del passato incontra l’arte contemporanea. Cuore dell’iniziativa è la rassegna “Redenzione dell’Arte”, pensata come un’esperienza immersiva capace di mettere in dialogo il patrimonio artistico del primo Novecento con le voci della creatività contemporanea. Ogni sabato e domenica sono previste visite guidate gratuite alla scoperta della Sala Cambellotti e dell’opera simbolo “Agro Redento”, con turni alle ore 9:30, 10:30 e 11:30. Visto il grande interesse del pubblico e il costante tutto esaurito, la Provincia ha ampliato il numero dei posti disponibili per permettere a più persone di partecipare a questa esperienza culturale.

Nel Foyer della Sala Cambellotti, spazio dedicato alle mostre temporanee curate da Fabio D’Achille per il MAD – Museo d’Arte Diffusa, protagonista del mese di giugno è Emilia Isabella con la mostra “Pause, ritmi, melodie”, un viaggio poetico nel cuore dell’astrazione. Artista pontina e diplomata in pianoforte al Conservatorio di Santa Cecilia, Emilia Isabella ha unito la disciplina musicale alla libertà espressiva delle arti visive, creando un linguaggio personale e rigoroso, espresso in pittura e scultura.

Le sue opere raccontano pause cariche di significato, armonie invisibili e ritmi interiori. Il bianco dominante nei suoi dipinti è una materia viva, attraversata dalla luce, mentre le sculture – in marmo, travertino e pietra lavica – sono forme meditative che traducono intuizione e spiritualità.

“Ogni opera è una partitura silenziosa che vibra nella materia e nella luce”, ha commentato il Professore Vincenzo Scozzarella, sottolineando l’intensità contemplativa del lavoro di Isabella.

A sottolineare il valore del progetto anche il Presidente della Provincia di Latina, Gerardo Stefanelli: “Aprire la Sala Cambellotti all’arte contemporanea significa dare nuova vita a uno dei luoghi più identitari del nostro territorio. ‘Arte a porte aperte’ è un invito a riscoprire la bellezza e a sentirci parte di una comunità che guarda con fiducia al presente e al futuro attraverso la cultura”.

L’ingresso è gratuito, ma con prenotazione obbligatoria su Eventbrite e sul sito della Provincia di Latina, fino a esaurimento posti.