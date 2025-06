Incendio sulla Pontina, chiusura temporanea tra il km 19,500 e il km 23,500

È stata ripristinata la circolazione in entrambe le direzioni sulla strada statale 148 “Pontina”, dopo la chiusura temporanea avvenuta tra il km 19,500 e il km 23,500 a causa di un violento incendio sviluppatosi da una scarpata adiacente alla carreggiata, all’altezza di Castel Romano, nel territorio di Pomezia. L’allarme è scattato nella tarda mattinata di oggi, quando le fiamme si sono propagate velocemente, costringendo ANAS a disporre la chiusura della strada per motivi di sicurezza, con deviazioni del traffico allo svincolo del chilometro 19,500. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i volontari della protezione civile, la polizia locale, i carabinieri e il personale dell’ANAS, impegnati nella gestione dell’emergenza e nelle operazioni di spegnimento. Attualmente permangono lunghe code in entrambe le direzioni e resta chiuso lo svincolo di Pratica di Mare. Si raccomanda prudenza agli automobilisti.