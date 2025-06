Pontinia, truffa da oltre 6 mila euro: 58enne denunciato dai Carabinieri

Si è finto dipendente di una società di autonoleggio per truffare un uomo di Sabaudia, convincendolo a effettuare due bonifici per l’acquisto di un’auto mai consegnata. Protagonista un 58enne residente a Roma, già noto alle forze dell’ordine, denunciato dai Carabinieri della Stazione di Pontinia al termine di un’indagine avviata a gennaio scorso. L’uomo aveva contattato la vittima, un 66enne del posto, proponendogli l’acquisto di una vettura precedentemente noleggiata. L’inganno ha portato la vittima a versare oltre 6.600 euro, salvo poi scoprire che l’auto non esisteva. I militari, dopo la querela presentata, sono risaliti all’identità del truffatore e hanno effettuato una perquisizione nella sua abitazione, dove è stata trovata la carta di pagamento utilizzata per ricevere i bonifici. La carta è stata sequestrata. L’uomo è stato denunciato a piede libero per truffa.