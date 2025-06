Latina, auto a fuoco in Via Faleria nel quartiere Isonzo

LATINA – Un’auto è andata a fuoco nel piazzale che si trova alla fine di Via Faleria, tra Via Tarquinia e Via dell’Agora, nel quartiere Isonzo. I residenti che hanno chiamato il 112 hanno udito prima il rumore di un’esplosione, forse dovuta allo scoppio di uno pneumatico, poi visto le fiamme che hanno avvolto la vettura, un’ utilitaria della Renault il cui proprietario non era sul posto. L’auto è andata completamente distrutta. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia che sta svolgendo gli accertamenti necessari a ricostruire l’accaduto. Non si conoscono al momento le cause del rogo e si sia trattato di un fatto accidentale o doloso.