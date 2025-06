Incidente sulla Litoranea: la vittima è Giovanni Tonini, 51 anni

È Giovanni Tonini, 51 anni, originario di Terracina ma residente a Latina, la vittima del tragico incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio lungo la via Litoranea, all’altezza di Borgo Grappa. L’uomo, che viaggiava in sella al suo scooter Kymco People, stava rientrando a casa dopo il lavoro quando è rimasto coinvolto in una drammatica carambola tra quattro veicoli. Lascia la moglie e un figlio adolescente.

Secondo quanto ricostruito dalla Polizia Locale di Latina, che ha eseguito i rilievi, all’origine del sinistro ci sarebbe stata la sbandata improvvisa di un furgone appartenente a una ditta di onoranze funebri di Sabaudia, che procedeva in direzione sud. Il mezzo avrebbe invaso la corsia opposta centrando prima lateralmente una Suzuki Grand Vitara, che ha girato su se stessa, poi lo scooter della vittima, e infine impattando frontalmente con una Volkswagen Tiguan, finita nel fossato che costeggia la strada.

L’urto è stato violentissimo. Tonini è stato sbalzato sull’asfalto e poi nel fosso: i soccorritori del 118, giunti con tre ambulanze, un’auto medica e un elicottero, non hanno potuto fare nulla per salvargli la vita. In condizioni serie i due uomini a bordo del furgone: il conducente, 65 anni, è stato elitrasportato all’ospedale San Camillo di Roma; il collega, 55 anni, è stato ricoverato al Goretti di Latina. Per fortuna, i conducenti degli altri due suv coinvolti hanno riportato solo ferite lievi. Il punto dell’impatto è stato individuato nei pressi dell’incrocio con strada Zì Maria. La circolazione lungo la Litoranea è rimasta bloccata per diverse ore, per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza dell’area. Le indagini proseguono per chiarire le cause della manovra improvvisa compiuta dal furgone, che ha dato origine alla tragica catena di collisioni.