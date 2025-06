Con la cannabis ben coltivata in giardino, denunciato un quarantaseienne aTerracina

TERRACINA – E’ stato sorpreso mentre annaffiava nel giardino condominiale accanto la sua abitazione 6 piantine di cannabis indica, alte tra i 40 e gli 80 centimetri, ben sistemate in vasi. Per questo i Carabinieri di Terracina hanno denunciato, in stato di libertà, un uomo di 46 anni, già noto alle forze di polizia, per il reato di produzione e coltivazione di sostanze stupefacenti. Le piantine, così come rinvenute, sono state sottoposte a sequestro.