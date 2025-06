Terracina, provoca un incidente e tenta la fuga dall’ospedale

È stato denunciato a piede libero un uomo di 42 anni, residente a Terracina, risultato positivo a cocaina e alcol dopo essere rimasto coinvolto in un incidente stradale. I fatti si sono verificati nella giornata di ieri e hanno richiesto l’intervento della Polizia di Stato. Gli agenti del commissariato di Terracina sono intervenuti a seguito di un sinistro tra due veicoli. Entrambi i conducenti sono stati soccorsi e trasportati in ospedale per accertamenti, come previsto in caso di incidenti con possibile assunzione di sostanze. Tuttavia l’uomo una volta arrivato al pronto soccorso, ha tentato di allontanarsi per eludere i controlli. Rintracciato poco dopo dai poliziotti, è stato sottoposto ai test di rito, che hanno confermato l’assunzione sia di cocaina che di alcol. Alla luce dei risultati, l’uomo è stato denunciato per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e alcoliche. La patente gli è stata immediatamente ritirata.