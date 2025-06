La sicurezza sul lavoro scende in strada a Terracina, infopoint e corsi gratuiti

TERRACINA – Più sicurezza, meno rischi, più progresso: la sicurezza sul lavoro scende in strada a Terracina con infopoint e corsi gratuiti. L’iniziativa promossa da Ebit Lazio, l’Ente Bilaterale del Terziario Distribuzione e Servizi del Lazio, con il patrocinio del comune di Terracina è rivolta ai titolari di attività commerciali e ai loro dipendenti ed è nata per divulgare la cultura della prevenzione e della formazione volta a tutelare la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro. L’iniziativa si svolge presso le vie e i centri commerciali situati nei diversi comuni del territorio regionale. Gli infopoint si terranno oggi 10giugno, poi il 24 ed 25 giugno 2025 in Piazza Giuseppe Garibaldi Corsi, i gratuiti 24-25 giugno 2025 presso l’Opera Don Orione Piazza della Libertà, 5 a Terracina.