Trofeo Città di Latina, il basket torna in Piazza del Popolo

Una sala gremita al Circolo Cittadino “Sante Palumbo” per la presentazione della seconda edizione del “Trofeo Città di Latina – Basket in Piazza”, che insieme al paddle, volley e basket 3X3, renderà Piazza del Popolo un grande villaggio dello sport, dal 30 giugno al 25 luglio. Evento promosso dall’associazione Amici del Basket, patrocinato da Comune di Latina, Regione Lazio, Federazione Italiana di Pallacanestro ed Opes. Tanti partner commerciali che hanno sposato l’evento, partendo dal main sponsor Terna.

Lunedì 30 giugno alle 19 la cerimonia inaugurale, che lo scorso anno ha registrato la presenza del ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi. Al solito, sia per la pallacanestro, che per gli altri sport i protagonisti saranno dagli atleti più giovani ai più maturi, nello spirito di inclusione e solidarietà.

Il “Trofeo Città di Latina – Basket in Piazza sarà il grande traghettatore. Arena da 600 posti, con tre tribune. Si gioca nelle categorie Junior e Senior. La formula sarà di due gironi da quattro squadre. Dopo la fase eliminatoria, tutte di nuovo in gioco, dai quarti in poi. In campo dal 30 giugno al 20 luglio, giorno delle finali. Sarà il successivo sorteggio a stabilire la composizione dei gironi, come ha ricordato il delegato provinciale FIP Luca Rizzi. Associato al torneo, il Premio Speciale Luciano Marinelli, altro grande personaggio della palla a spicchi pontina. In totale 21 serate, 40 partite e anche due momenti di inclusione e spettacolo. Protagonisti i ragazzi speciali di Inteam, già Campioni d’Italia di basket, e gli Space Jumpers con le loro spettacolari schiacciate.

GLI ALTRI SPORT

Ricco anche il programma degli altri sport. Dal 9 al 20 luglio, nella attigua via Diaz, fronte Feltrinelli, riflettori sul padel. Altra arena con tribuna. E’ la prima volta che questa disciplina diventata popolarissima, viene portata in centro a Latina. In contemporanea due competizioni: la Coppa Mestieri e Professioni organizzata dall’avvocato Emilio Cerci, e il Black Jack 21 Games, curato dal giornalista e manager sportivo Gianpiero Terenzi. Testimonial Alessia Lamonaca, tra le migliori giocatrici italiane. Dal 14 al 20 luglio protagonista anche il volley, con campi in Piazza del Popolo allestiti dalla società Virtus Volley Latina – New Volley Latina, rappresentata in conferenza dal vice presidente Daniele Righi. Dal 21 al 25 luglio sarà poi la volta del basket 3×3, sullo stesso campo del Trofeo Città di Basket. Evento a cura dell’associazione Basketneverstops, presieduta da Luca Bagni.

LE DICHIARAZIONI

Matilde Celentano, sindaco di Latina: “Una sala gremita dimostra l’entusiasmo che c’è per questa manifestazione. Ringrazio il presidente Passamonti dell’associazione ‘Amici del Basket’ e tutti coloro che hanno reso possibile questa seconda edizione del BIP. Lo scorso anno è stato un successo con oltre 30.000 presenze, e per questo abbiamo pensato ad un’arena da 600 posti. Vedere la piazza piena e i bambini divertirsi è stata una gioia. Grazie alla Regione Lazio sono stati stanziati 4 milioni di euro per l’impiantistica, intervenendo in ogni zona della città. A breve Latina avrà due piscine, una coperta e una scoperta. Anche i lavori del PalaBianchini procedono speditamente”.

Andrea Chiarato, assessore allo Sport e Politiche Giovanili, Andrea Chiarato: “Ringrazio Gli Amici del Basket. Un mese donato alla città, lo sport è comunità. Quando ci sono le famiglie, l’atmosfera diventa speciale. L’arena da 600 posti è una grande conquista e dietro ci sono giorni di lavoro instancabile da parte di tutti”.

Massimo Passamonti, presidente Amici del Basket: “Latina può tornare città del basket. Queste giornate dimostrano la validità della sfida lanciata lo scorso anno. Quest’anno creeremo un vero e proprio stadio in piazza, con eventi collaterali importantissimi. Il nostro obiettivo è riportare Latina a essere la città del basket, anche grazie alla collaborazione tra Benacquista e SMG. Dobbiamo investire sugli impianti sportivi e rafforzare la cultura dello sport. Il passato diventa storia solo se proiettato verso il futuro”.