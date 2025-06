Latina, 125 bambini in lista per l’asilo nido, il Comune studia soluzioni

LATINA – C’è una lunga lista di attesa per accedere agli asili nido comunali di Latina: 125 bambini infatti sono rimasti esclusi. Se ne è parlato oggi nella commissione al ramo dove l’assessora Francesca Tesone e la commissaria Pina Cochi hanno illustrato le soluzioni alle quali lavorano gli assessorati all’Istruzione e ai Lavori pubblici.

Due le strade: il progetto Pnrr inerente la demolizione dell’ex Icos all’interno del progetto ‘A gonfie vele’ dove si creeranno 60 posti per l’asilo nido e la partecipazione da parte del Comune a un bando regionale con il quale si intende trasformare una parte della scuola dell’infanzia di Via Ezio che fa capo all’istituto comprensivo Giovanni Cena, per accogliere 25 bambini.

“Da una parte – dichiara in una nota Cochi – stiamo cercando di colmare il gap, trovando soluzioni nelle varie strutture comunali esistenti e pianificate per il futuro, dall’altra questa è una battaglia sociale di estrema importanza perché, dato che Latina è stata proclamata città delle donne, consente proprio alle stesse di emanciparsi ulteriormente, combinando ottimamente l’attività occupazionale con le esigenze familiari e affettive. La prima risposta affrontando queste criticità è stata quella di analizzare i dati, acclarate le carenze strutturali a oggi non possiamo che fornire una soluzione a cui stanno seguendo iter che porteranno a una maggiore inclusività e a una autentica continuità all’interno del percorso scolastico, con bimbi che da 0 a 6 anni godranno di un armonico sviluppo psicopedagogico vissuto all’interno della stessa struttura”.

La consigliera Cochi ha anche illustrato gli interventi di efficientamento energetico e antincendio in itinere o in corso di realizzazione.