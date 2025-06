Latina, il Piano particolareggiato della Marina entra nella fase operativa

Prosegue l’iter per la revisione del Piano particolareggiato della Marina di Latina. Questa mattina, durante la commissione Urbanistica presieduta da Roberto Belvisi, gli assessori Annalisa Muzio (Urbanistica) e Gianluca Di Cocco (Marina) hanno fatto il punto sulla situazione.

“Il lavoro entra nella fase operativa – ha spiegato Muzio – con il censimento delle strutture esistenti, in particolare quelle ricettive e turistiche. È stato condiviso il quadro conoscitivo del territorio, che tiene conto di balneabilità, mobilità, demografia e servizi. Adesso raccoglieremo anche la documentazione tecnica da cittadini e titolari di strutture. Ci sarà una fase di partecipazione pubblica per costruire insieme le nuove proposte”.

L’obiettivo è rigenerare l’area, rivedendo destinazioni d’uso e infrastrutture, tenendo conto anche dei vincoli normativi come il Ptpr (Piano Territoriale Paesistico Regionale). Il processo prevede una proposta di delibera per delineare lo schema generale e avviare la fase esecutiva attraverso gli strumenti della rigenerazione urbana.

Di Cocco ha sottolineato l’importanza del progetto per tutta la città: “Vogliamo trasformare la Marina in un polo turistico e ambientale d’eccellenza. Lavoriamo per uno sviluppo sostenibile, coinvolgendo la comunità in modo attivo. Solo così potremo restituire dignità e valore a una zona bellissima ma finora sottovalutata”.