Formia, onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica al dott. Tedeschi, promotore di “Utile”

Il sindaco di Formia, Gianluca Taddeo, ha espresso soddisfazione per l’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana conferita dal Presidente Sergio Mattarella al dottor Claudio Tedeschi, amministratore delegato di Dismeco Bologna, coinvolto nei progetti locali di economia circolare.

Tedeschi è infatti tra i promotori di “Utile” e “Formia Miniera Urbana”, due iniziative attivate a Formia in collaborazione con Formia Rifiuti Zero, Caritas e CNA, che puntano alla rigenerazione di elettrodomestici dismessi per ridurre i rifiuti e sostenere famiglie in difficoltà economica.

Nel corso dell’ultima fase del progetto “Utile”, sono state consegnate otto lavatrici rigenerate a nuclei familiari del territorio.

I progetti, avviati con il sostegno dell’amministrazione comunale, si fondano su un modello di gestione integrata dei rifiuti, orientato alla sostenibilità ambientale e al riuso. Le istituzioni locali evidenziano l’importanza della collaborazione tra enti pubblici e soggetti privati per sviluppare soluzioni innovative in ambito sociale e ambientale.