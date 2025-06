Meccanico investito in via Cavour, depositati i risultati dell’autopsia

LATINA – Marco Ialleni, il meccanico di 62 anni investito il 15 novembre dello scorso anno in Via Cavour a Latina, morto due mesi e mezzo più tardi al Goretti senza aver mai ripreso conoscenza, è deceduto a causa delle gravissime ferite riportate nel violento impatto con l’auto che lo ha investito mentre stava attraversando sulle strisce pedonali. Lo ha stabilito l’autopsia eseguita dal medico legale Maria Cristina Setacci che ha depositato le risultanze ora acquisite al fascicolo della Pm Marina Marra. La perizia parla di quadro lesivo gravissimo. Si esclude così ogni possibilità che alla morte possano aver concorso cure errate.

Per l’incidente resta indagata con l’ipotesi di reato di omicidio stradale con l’aggravante di essersi messa alla guida in stato di alterazione per il consumo di alcol la donna che guidava la Nissan Micra che travolse Ialleni, sbalzandolo sul marciapiede. Proprio l’impatto del capo al suolo aveva prodotto lesioni che i medici avevano subito definito irreparabili.