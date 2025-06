In macchina con droga e coltelli, denunciato ad Aprilia

APRILIA – I Carabinieri della Stazione di Aprilia hanno denunciato, in stato di libertà, un uomo di 44 anni residente in provincia di Varese, già noto alle Forze di Polizia, per il reato di porto di armi e oggetti atti ad offendere. Durante un normale controllo alla circolazione stradale, i militari hanno fermato l’indagato alla guida della propria auto e a seguito di perquisizione personale e veicolare, hanno trovato nella disponibilità dell’indagato, una piccola quantità di sostanza stupefacente e due coltelli a scatto con lame della lunghezza rispettivamente di 10 cm e 15 cm, il tutto è stato posto sotto sequestro. L’uomo è stato anche segnalato alla Prefettura quale assuntore di sostanze stupefacenti.