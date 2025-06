Latina, protestano in Comune i dipendenti di Abc aderenti a Ugl. Ricevuti in aula consiliare

LATINA – Aspro confronto in aula consiliare a Latina dove sono stati ricevuti i lavoratori di Abc che protestano contro la mancata approvazione dei bilanci dell’azienda e per le condizioni lavorative. Le “tute gialle” aderenti a Ugl, a fine turno di lavoro, sono radunate in piazza del Comune e hanno poi incontrato in aula la sindaca Matilde Celentano e il direttore generale del Comune Agostino Marcheselli.

I rappresentanti sindacali hanno posto sul tavolo le questioni che riguardano i carichi di lavoro che rischiano di peggiorare con l’estate con l’estensione del servizio giornaliero al Lido di Latina, hanno protestato per il ricorso ricorrente ai contratti a tempo determinato e espresso preoccupazione per il futuro che vedono incerto proprio a causa dei ritardi che riguardano l’approvazione dei documenti contabili aziendali.

La sindaca di Latina Matilde Celentano ha assicurato che tutte le forze di maggioranza hanno firmato un programma elettorale che non mette in discussione Abc, e che l’iter per modificare il servizio è stato lungo e complesso. Dal canto suo il dg Marcheselli ha provato a spiegare la situazione da punto di vista burocratico, assicurando che il bilancio di previsione di Abc contiene la risposta alle criticità indicate “con la rimodulazione di alcune situazioni”:

“Un mese di tempo e faremo passare in consiglio comunale, per forza entro la fine di giugno, il Pef, il nuovo progetto (per la raccolta differenziata) e il bilancio di previsione 2025 che comprende tutti gli investimenti. Vi chiedo pazienza e di non assumere questi atteggiamenti che non fanno bene a nessuno”, ha concluso la sindaca Celentano.

I lavoratori sono tornati sull’urgenza di agire: “La Tari è una delle più alte d’Italia – hanno detto – e il servizio non esiste, i cittadini sono esasperati. La città fa pietà”, è stato sottolineato a più riprese e senza mezzi termini.

“Peccato che il bilancio di ABC doveva essere approvato entro il 15 aprile e per l’ennesimo anno invece si arriva in estremo ritardo e gli stagionali non possono essere assunti perché Abc è esercizio provvisorio”, dice dall’opposizione Dario Bellini che ha assistito al confronto.