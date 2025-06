Non poteva avvicinarsi alla moglie, ha infranto il divieto ed è finito in carcere.

APRILIA – Dal 2023 aveva il divieto di avvicinarsi a casa della moglie per i maltrattamenti di cui si era reso responsabile. Ha infranto il divieto ed è stato arrestato. Ieri ad Aprilia i carabinieri hanno arrestato un uomo di 49 anni del posto, già noto alle forze di polizia, in esecuzione alla misura della custodia cautelare in carcere emesso dalla Corte di Appello di Roma – IV Sezione Penale. Il provvedimento restrittivo è stato emesso sulla scorta della comunicazione della inosservanza delle prescrizioni da parte dell’indagato che, lo scorso 1° maggio, per tale motivo era stato arrestato, in flagranza di reato, dai Carabinieri della Sezione Radiomobile del Reparto Territoriale di Aprilia (LT) poiché si era recato a casa della donna, minacciandola più volte. Espletate le formalità di rito, l’uomo è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Latina, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.