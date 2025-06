Prende in pieno la rotonda di Borgo Piave, muore a 35 anni

Ha preso in pieno la rotonda di Borgo Piave, nessun segno di frenata, segno dell’alta velocità e che forse non si è reso conto che era arrivato in città. Questi sono i primi elementi dell’incidente mortale accaduto stanotte in quello che sembra essere al momento un sinistro autonomo, senza il coinvolgimento di altri mezzi. A perdere la vita un uomo di 35 anni.

Inutili si sono rivelati i soccorsi prestati dai sanitari del 118. Gli accertamenti della polizia stradale sono ancora in corso per chiarire l’esatta dinamica di quella che è l’ennesima tragedia sulle strade della provincia di Latina.