Formia e Minturno, controlli della Polizia durante le festività

La Polizia di Stato di Formia ha intensificato i controlli amministrativi in occasione delle festività patronali e del fine settimana, con particolare attenzione alle attività commerciali ambulanti presenti agli eventi organizzati in città. In particolare, a Minturno, in collaborazione con la Polizia Locale, sono state sottoposte a controllo due attività commerciali al fine di verificare il rispetto delle normative sulla vendita di bevande alcoliche e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Nel corso degli accertamenti, sono emerse irregolarità amministrative e potenziali violazioni penali: in particolare, è stata riscontrata la mancanza dell’autorizzazione per la somministrazione di superalcolici, l’assenza della tabella degli orari di apertura e chiusura, e la mancanza di apparecchiature per il rilevamento del tasso alcolemico. Sono in corso approfondimenti e segnalazioni all’Autorità Giudiziaria.

È inoltre intervenuto l’Ispettorato del Lavoro, che sta vagliando ulteriori presunte violazioni della normativa sulla sicurezza dei lavoratori. Tra le criticità rilevate: mancanza degli attestati di formazione per RSPP e RLS, assenza di visite mediche obbligatorie, mancanza di documentazione Uni-lav e DURC, assenza dell’attestato di conformità dell’impianto elettrico, installazione non dichiarata dell’impianto di videosorveglianza, altezza insufficiente dei locali e inadeguatezza degli spogliatoi per il personale.

A Formia, i controlli hanno interessato anche il molo Foraneo, dove era previsto lo spettacolo pirotecnico per il Santo Patrono: in quest’area non sono state rilevate irregolarità.

Complessivamente sono state controllate 18 attività commerciali, con l’identificazione di 44 persone tra titolari e avventori, 18 delle quali con precedenti di polizia.