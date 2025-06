Sperlonga, controlli contro il caporalato: imprenditore denunciato

Nuovi controlli dei Carabinieri nelle campagne pontine per contrastare il fenomeno del caporalato. Questa volta l’attività ispettiva ha interessato un’azienda agricola di Sperlonga, dove i militari dell’Arma e del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Latina hanno riscontrato irregolarità. Il titolare dell’impresa, un 61enne residente in provincia, è stato denunciato a piede libero per la mancata valutazione dei rischi derivanti dall’esposizione ad agenti fisici. In particolare, il documento di valutazione dei rischi presentato dal datore di lavoro non conteneva la parte relativa al “microclima”, fondamentale per prevenire i danni legati alle ondate di calore a cui sono esposti i braccianti agricoli. Oltre alla denuncia, è stata comminata una sanzione amministrativa di 700 euro. Durante l’ispezione sono stati verificati anche i contratti di sei lavoratori, cinque di nazionalità indiana e uno pakistana: tutti sono risultati regolarmente assunti e presenti in Italia con documenti in regola.