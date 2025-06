Ponza, in arrivo oltre 2,3 milioni di euro per la nuova scuola “Pisacane”

Finanziata la demolizione e ricostruzione dell’I.T.C. a Le Forna. Il nuovo edificio sarà moderno, sostenibile e sicuro. La Provincia di Latina ha ottenuto un finanziamento complessivo di 2.320.000 euro per la demolizione e ricostruzione dell’I.T.C. “Carlo Pisacane” di Ponza, in località Le Forna. Di questi, 2 milioni arrivano dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Casa Italia, mentre 320.000 euro sono stati cofinanziati direttamente dalla Provincia, che ha così confermato il proprio impegno per il futuro del territorio insulare.

Il progetto nasce a seguito della chiusura dell’edificio scolastico, disposta a febbraio 2024 con ordinanza del sindaco per motivi di sicurezza strutturale. Di fronte alla criticità, la Provincia ha avviato un dialogo con il Comune di Ponza e promosso la richiesta di finanziamento nell’ambito dell’avviso pubblico nazionale per la prevenzione del rischio sismico nelle isole minori.

Con il decreto presidenziale del 21 gennaio 2025, l’Ente ha formalizzato il proprio contributo economico e il ruolo di soggetto attuatore, come stabilito anche dalla delibera della Giunta Comunale di Ponza del 20 febbraio 2024. L’obiettivo dell’intervento è restituire agli studenti un edificio moderno, sicuro, accessibile e sostenibile, con spazi versatili per attività scolastiche ed extrascolastiche, connessioni digitali avanzate e materiali eco-compatibili. La nuova struttura sarà costruita in acciaio con protezione catodica, in classe sismica III, e sarà energeticamente efficiente, puntando all’autonomia grazie all’uso di fonti rinnovabili. Sarà inoltre progettata per ospitare, come in passato, un presidio antincendio estivo per i Vigili del Fuoco. Una scuola, dunque, non solo come luogo di formazione, ma anche come presidio sociale e infrastruttura strategica per tutta la comunità ponzese.

Il Sindaco di Ponza Francesco Ambrosino ha, subito dopo il crollo del terrazzo di un’aula del plesso scolastico, cercato di attivarsi per reperire i fondi necessari e l’occasione è giunta proprio col cosiddetto 1° Bando Musumeci dedicato alle infrastrutture delle isole minori. Dopo una veloce interlocuzione col Presidente Gerardo Stefanelli si è deciso di provare a partecipare proprio con il rifacimento completo della scuola del Pantano. “Oggi gli sforzi di tutti sono stati ufficialmente ripagati ma a questo punto è doveroso ringraziare il Presidente per aver accolto l’idea ma anche per aver compartecipato alle spese dell’opera. Sappiamo, tutti noi che amministriamo, che non sempre le cose sono possibili ma la determinazione e la volontà in questo caso ha positivamente prevalso. Ponza presto riavrà il suo istituto superiore per il turismo in una nuova sede con servizi e comfort adeguati ai tempi e ai nostri bisogni”.

Il Presidente della Provincia di Latina, Gerardo Stefanelli, ha commentato con soddisfazione l’ottenimento del finanziamento: “Questo risultato rappresenta un traguardo importante per la Provincia di Latina e un segnale concreto della nostra attenzione verso le isole minori. Abbiamo creduto fin da subito nella necessità di garantire ai ragazzi di Ponza un ambiente scolastico sicuro e all’avanguardia, superando le difficoltà logistiche e geografiche. La nuova scuola ‘Carlo Pisacane’ sarà un luogo di crescita, conoscenza e comunità, in grado di rispondere alle sfide del presente e del futuro. La Provincia ha messo in campo tutte le proprie competenze tecniche e istituzionali per accompagnare il Comune in questo percorso e continuerà a seguirne con impegno ogni fase operativa fino alla sua completa realizzazione. È un segnale forte di equità territoriale, un investimento che guarda al futuro con responsabilità e visione.”