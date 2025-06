Sermoneta investe sulla prevenzione: firmato il Protocollo d’Intesa tra Comune e Asl di Latina

Un’alleanza concreta per la salute dei cittadini: il Comune di Sermoneta e la Asl di Latina uniscono le forze per promuovere prevenzione e corretti stili di vita. Questa mattina, nell’aula consiliare del municipio, il sindaco Giuseppina Giovannoli e il direttore generale della Asl Sabrina Cenciarelli hanno firmato un Protocollo d’Intesa che segna l’inizio di un percorso strutturato per il benessere della comunità.

Il protocollo prevede giornate dedicate alla prevenzione sul territorio, realizzate con la collaborazione di Avis, Lilt e Andos. In queste occasioni i cittadini potranno monitorare i principali parametri della salute come glicemia, colesterolo, pressione arteriosa e peso corporeo, oltre a valutare il proprio rischio cardiovascolare.

Oltre agli screening, sono in programma attività di sensibilizzazione per la prevenzione delle malattie croniche e oncologiche, e campagne informative sui danni da fumo e sull’importanza del bere responsabile.

«Questo accordo non è un semplice pezzo di carta, ma la chiara espressione della nostra ferma volontà di proseguire in maniera strutturata e concreta le iniziative a favore della salute di tutti voi», ha dichiarato Luana Campagna, consigliere delegato alla salute.

Alla firma erano presenti i rappresentanti delle associazioni coinvolte, i centri anziani di Sermoneta centro e Doganella, l’Istituto comprensivo Donna Lelia Caetani, l’Associazione nazionale carabinieri e l’Università delle tre età. «Una rete già attiva – ha sottolineato il direttore Cenciarelli – che rappresenta un presidio fondamentale per la salute pubblica».

Durante l’incontro, la direttrice ha parlato anche degli investimenti in corso per la sanità locale: dalla futura Casa della Comunità di Latina Scalo, che offrirà servizi anche a Sermoneta, agli interventi finanziati con PNRR e Giubileo per abbattere le liste d’attesa, potenziare i pronto soccorsi e migliorare le tecnologie sanitarie. Un’ulteriore buona notizia è l’arrivo imminente di un pediatra a Sermoneta, atteso da anni.

«La prevenzione è la migliore cura – ha concluso il sindaco Giovannoli – e con questo accordo mettiamo le basi per una Sermoneta più sana e consapevole. Ringrazio la dottoressa Cenciarelli e tutte le realtà del terzo settore per il loro impegno quotidiano».