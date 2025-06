Sciopero trasporti: treni in tilt, disagi per i pendolari

Sono già iniziati da stamattina i primi disagi per pendolari e viaggiatori della provincia di Latina, tra treni in ritardo o cancellati e autobus non partiti. Una giornata complicata per chi si sposta quotidianamente, che segue a ruota una serata già difficile: anche ieri, infatti, un guasto tecnico alla stazione ferroviaria di Latina ha provocato rallentamenti e soppressioni.

Oggi, venerdì 20 giugno, è in corso uno sciopero nazionale del trasporto pubblico che coinvolge treni, bus, aerei, autostrade e porti. L’agitazione è stata proclamata da diverse sigle sindacali e si svolge con modalità differenti a seconda del comparto.

Per quanto riguarda il settore ferroviario, lo sciopero interesserà il personale di Trenitalia, Italo e Trenord fino alle 21:00 di stasera. Trenitalia fa sapere che saranno garantiti solo i servizi essenziali nelle fasce orarie protette: dalle 6:00 alle 9:00 e dalle 18:00 alle 21:00, per quanto riguarda il trasporto regionale.

Disagi anche per i trasporti su gomma: Cotral ha comunicato che oggi, venerdì 20, saranno garantite soltanto le corse comprese tra le 5:30 e le 8:30 e tra le 17:00 e le 20:00.

Nel corso della giornata potrebbero verificarsi ulteriori variazioni e cancellazioni, per cui si invita l’utenza a consultare i siti ufficiali delle aziende di trasporto prima di mettersi in viaggio.