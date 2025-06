Simula il furto dell’auto noleggiata, denunciato a Cisterna

CISTERNA – Ha denunciato il furto dell’auto di proprietà di una società di noleggio che aveva affittato, ma in realtà era stata portata in Puglia per poi essere imbarcata con destinazione per la Bulgaria. Il suo piano non è andato però a buon fine perché è stato scoperto. A Cisterna di Latina i Carabinieri hanno denunciato, in stato di libertà, un uomo di 24 anni del luogo, già noto alle forze di polizia, per i reati di simulazione di reato e appropriazione indebita.