Scontro fatale sulla Litoranea: muore un giovane di 15 anni

È un ragazzo di 15 anni, Simone Besco, la vittima del terribile incidente mortale sulla Litoranea avvenuto nel primo pomeriggio di oggi tra la Migliara 53 e via Colle Piuccio. Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo era in sella al suo motorino e stava tornando a casa quando è stato travolto da un bus del trasporto pubblico extraurbano che procedeva nella sua stessa direzione di marcia. L’impatto non gli ha lasciato scampo. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale per i rilievi e l’avvio degli accertamenti necessari a chiarire l’esatta dinamica. Il 15enne era molto conosciuto in città, dove viveva con la sua famiglia, frequentava una scuola superiore della zona e giocava a calcio nella squadra locale. La notizia ha scosso profondamente la comunità. L’istituto scolastico che il giovane frequentava ha diffuso un messaggio di cordoglio, ricordandolo come «uno studente brillante e appassionato», esprimendo vicinanza alla famiglia e agli amici.