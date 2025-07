Basket in Piazza, l’Arena conquista anche il ministro Musumeci

Ha preso il via con un bagno di entusiasmo la seconda edizione del Trofeo Città di Latina – Basket in Piazza (BIP), che già nella sua giornata inaugurale ha fatto registrare il tutto esaurito. L’arena, triplicata rispetto allo scorso anno e dotata di tre tribune per un totale di 700 posti, è stata invasa dal calore del pubblico, confermando Latina come città del basket.

A impreziosire l’apertura, la presenza del ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare, Nello Musumeci, in città proprio nel giorno simbolico del 30 giugno, anniversario della posa della prima pietra del capoluogo pontino. «Mi sono innamorato di Latina», ha dichiarato Musumeci dal palco, sottolineando il valore simbolico e identitario di una città capace di rinascere dal nulla. «Questa è una terra che ha saputo diventare comunità, diventare identità. E il basket qui è una tradizione viva, che fa parte del destino di Latina»:

Soddisfazione è stata espressa dalla Sindaca Matilde Celentano che ha dichiarato di aver apprezzato il confronto con il Ministro sui temi legati alla città:

Tra i rappresentanti delle istituzioni presenti all’inaugurazione, anche l’assessora regionale Elena Palazzo «Lo sport è uno strumento che ci consente di formare le nuove generazioni» e l’assessore comunale Andrea Chiarato che ha spiegato cosa significa portare il basket in piazza:

Il programma degli appuntamenti stilato per quest’anno è stato ampliato, così come le aspettative sono sempre più alte, come ha spiegato Massimo Passamonti, presidente dell’Associazione Amici del Basket:

Sul campo, intanto, non sono mancate le emozioni. Nella categoria Junior, Sapore di Sale ha superato Unicorneria per 76 a 59, mentre nel girone Senior, Pasta La Forza ha battuto Carrozzeria Falcone 78 a 69, al termine di due match equilibrati e combattuti.

Attesa per questa sera: alle 19 lo scontro del girone Junior tra Electric Planet/La Bottega del Fornaio e Virtus Aprilia; alle 21, riflettori puntati sul remake della finale Senior dello scorso anno: Farmacia Isonzo contro Benacquista Assicurazioni.

*Le interviste sono a cura di Antonella Melito*