Sermoneta, al Belvedere arriva Placido Domingo Jr.

Un evento musicale d’eccezione sta per andare in scena a Sermoneta. Venerdì 20 giugno alle ore 21, il Belvedere si trasformerà in un palcoscenico d’autore con “Voci a Mano”, concerto organizzato dall’associazione culturale Maggio Sermonetano in collaborazione con il Comune di Sermoneta.

Tra i protagonisti della serata spicca il nome di Placido Domingo Jr., cantautore di fama internazionale e figlio del celebre tenore. Insieme a lui, sul palco, Annalisa Biancofiore, interprete dalla voce intensa ed espressiva. A impreziosire la parte strumentale, il talento di Sandro Paoletti al sax, clarinetto e flauto, e di Cristiano Lui alla fisarmonica. Una formazione ricca di sfumature musicali, in grado di regalare emozioni e suggestioni in un contesto scenografico unico. L’evento, inizialmente previsto per il mese di maggio e rinviato a causa del maltempo, rientra nel programma del Maggio Sermonetano. Fondamentale anche il supporto della Beltuna di Castelfidardo, azienda di riferimento nel panorama delle fisarmoniche, che ha scelto di sostenere l’iniziativa. L’ingresso è gratuito.

«“Voci a Mano” sarà una serata all’insegna della grande musica in uno dei luoghi più affascinanti del nostro borgo – dichiara il consigliere delegato alla cultura, Pierluigi Torelli –. Un invito aperto a tutti per vivere insieme la bellezza dell’arte sotto le stelle di Sermoneta».