Sermoneta, riconoscimento a dieci donne che hanno scommesso su loro stesse

L’amministrazione comunale di Sermoneta ha reso omaggio a dieci nuove imprenditrici che nel 2024 hanno avviato un’attività sul territorio, premiandole nell’ambito dell’evento “Sermoneta si tinge di rosa”. La cerimonia, condotta dal sindaco Giuseppina Giovannoli e dall’assessore al commercio Melissa Girardi, ha celebrato storie diverse, ma unite dalla stessa determinazione.

Le donne premiate:

Fabiana Franceschetti, che ha aperto un salone da parrucchiera, Melissa Piccolo, fondatrice di un’attività di e-commerce, Mariarosa Martana, imprenditrice agricola con un allevamento avicolo, Daniela Cerilli, titolare di un secondo negozio di parrucchiera, Monica Marchioni, imprenditrice agricola, Rita e Maria Ceti, gemelle che hanno avviato un wine bar nel centro storico, Carla Pace, ex bancaria che ha preso le redini dell’azienda agricola di famiglia espandendola anche sul territorio di Sermoneta, Maria Colaninno, che gestisce una struttura dedicata alla prima infanzia, Simona Quattrini, nuova titolare di un bar.

“Storie che dimostrano la forza delle donne che si sono messe in gioco e che hanno scommesso su loro stesse e sulle loro capacità”, ha detto il sindaco congratulandosi con ciascuna di loro. “Con “Sermoneta si tinge di rosa” vogliamo accendere i riflettori su queste eccellenze. Vogliamo raccontare storie di donne che hanno saputo trasformare un sogno in un progetto, una passione in un’impresa, superando ostacoli e pregiudizi”.

“Questa manifestazione – ha aggiunto l’assessore Melissa Girardi – è anche un messaggio per le nuove generazioni: non ci sono ruoli prestabiliti, non ci sono limiti a ciò che si può realizzare con competenza e determinazione. Sermoneta è una comunità viva e inclusiva, che riconosce il valore del talento femminile e si impegna a sostenerlo in ogni forma”.

Questo argomento è stato oggetto di un focus che ha introdotto la consegna dei riconoscimenti, al quale hanno partecipato Elisabetta Cannova (Coop Speha Fresia), Antonella Masocco (Confcommercio Lazio Sud), Cristina Cinotti (Rossato Group, prima azienda di energie rinnovabili in Italia ad aver ottenuto la certificazione ambientale e sociale), prof. Alessandro Corsini (docente di ingegneria meccanica Università Sapienza polo di Latina), Carmela Parisi (ingegnere civile ambientale e imprenditrice agricola).