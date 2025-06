Sezze, al via i lavori di riqualificazione sulla Strada Provinciale Rocchegiana

Partiranno il 18 giugno i lavori di riqualificazione e messa in sicurezza lungo la Strada Provinciale Rocchegiana, nel Comune di Sezze. L’intervento interesserà il tratto compreso tra il km 0+250 e il km 0+400, lato destro, e prevede opere di contenimento del corpo stradale, la regimentazione delle acque piovane e la realizzazione di un nuovo marciapiede pedonale.

Il progetto rappresenta un’opera di risanamento ambientale e completamento del marciapiede già esistente, volto a migliorare la fruibilità dell’area. Si tratta di una zona densamente abitata, dove sono presenti la Stazione dei Carabinieri e numerose attività commerciali. Un contesto che rende l’intervento non solo urgente ma anche strategico dal punto di vista sociale e urbano.

«Esprimo grande soddisfazione per questo risultato – ha dichiarato Pasquale Casalini, Consigliere Provinciale e cittadino di Sezze – Ringrazio il Presidente della Provincia Gerardo Stefanelli e gli uffici tecnici per l’impegno e la costanza con cui hanno seguito ogni fase del progetto. È la dimostrazione di come l’azione amministrativa possa incidere concretamente sulla qualità della vita dei cittadini».

Sulla stessa linea anche il Presidente della Provincia di Latina, Gerardo Stefanelli: «Si tratta di un’opera fondamentale che risponde puntualmente alle esigenze del territorio. Mettere in sicurezza le strade significa tutelare l’incolumità delle persone e garantire una mobilità sostenibile. Continueremo su questa strada per rendere le infrastrutture della provincia sempre più moderne ed efficienti».