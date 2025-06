Trasporti: sciopero di 24h indetto per il 20 giugno

Nuovo sciopero dei trasporti previsto per venerdì 20 giugno 2025. Diversi sindacati, tra cui USB e CUB, hanno indetto l’agitazione nazionale che coinvolgerà treni, aerei, trasporto pubblico locale, autostrade e porti. Per quanto riguarda le ferrovie, il personale del gruppo Ferrovie dello Stato, di Italo e di Trenord sciopererà dalle 21 di giovedì alle 21 di venerdì. Trenitalia fa sapere che per il trasporto Regionale sono garantiti i servizi essenziali dalle 6:00 alle 9:00 e dalle ore 18:00 alle ore 21:00. Le informazioni aggiornate saranno pubblicate sui siti delle compagnie. Anche Cotral avvisa i viaggiatori dei possibili disagi. Per quanto riguarda le corse dei bus sono garantite solo le fasce orarie protette, dalle 5.30 alle 8.30 e dalle 17.00 alle 20.00.