Quarant’anni di Intercultura a Latina, Claudia Biondo: “Con noi hanno studiato all’estero 275 studenti, la metà borsisti”

di Michele Bisceglia

LATINA – Domenica 8 giugno alle 10:30, presso il circolo cittadino, si è festeggiato un anniversario importante: il centro provinciale di Intercultura ha compiuto 40 anni. Un traguardo significativo che, tra l’altro, coincide con un secondo compleanno, ovvero quello dei 70 anni dell’associazione nazionale, che opera in Italia ormai dal 1955. Invece, il centro di Latina è stato fondato nel 1985.

“Intercultura è un’associazione di volontariato senza alcuno scopo di lucro, che promuove con successo il dialogo tra culture diverse attraverso emozionanti programmi di scambio internazionali, rivolti agli studenti e alle studentesse delle scuole superiori – racconta la responsabile territoriale Claudia Biondo divenuta volontaria di Intercultura dopo la sua esperienza da studentessa in Russia – . A Latina, in quarant’anni sono stati raggiunti risultati eccezionali. Inoltre, lodevole è anche l’impatto sociale che questo tipo di esperienza è in grado di portare con sé, sia per le persone che partono e sia per il territorio stesso in cui opera l’associazione. Secondo alcuni dati indicativi, dal 1985 a oggi sono partiti 275 ragazzi e ragazze. Di questi poi, il 46% è stato aiutato tramite l’erogazione di 126 borse di studio, un numero che sottolinea l’impegno di Intercultura nel cercare di garantire un’esperienza del genere anche a chi non ha le possibilità economiche di viaggiare all’estero”.

Significative sono però anche le esperienze di ospitalità, perché Intercultura si prende cura anche dei ragazzi e delle ragazze che vogliono visitare e vivere un’esperienza in Italia. Sono 94 i programmi di ospitalità attivati, i quali hanno coinvolto 81 famiglie di Latina e provincia. Forte il contributo delle scuole del territorio, delle quali ben 28 hanno inviato e ospitato studenti grazie ai programmi di Intercultura. Quest’anno, per esempio, verrà ospitata una ragazza proveniente dalla Turchia.

Argentina, Australia, Cina, Panama e Colombia: sono solo alcuni delle nazioni con cui Intercultura riesce a organizzare programmi di scambio che, anche a distanza di tanti anni, rimangono indelebili all’interno di chi vi partecipa. È proprio quello che è successo a Claudia Biondo, la quale, dopo aver vissuto nel 2013 in Russia, è diventata una delle volontarie che si prendono cura del centro di Latina. Un viaggio, quello compiuto da Claudia, che nel 2025 è considerato pressocché impossibile visto il conflitto tra la Russia e l’Ucraina iniziato nel 2022 e attualmente ancora in corso: “Avendo provato a vivere la vita russa”, ha spiegato Claudia Biondo, “avendola vissuta come studentessa e quindi aver fatto un anno di crescita, mi ha molto toccato questo conflitto. Perché io ogni 2 anni cercavo di andare a trovare la mia famiglia, i miei amici. Ora è limitante anche per le comunicazioni”, racconta la volontaria che ha coordinato l’appuntamento di domenica presentato dal giornalista Lorenzo Salone.