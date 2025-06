Modifica una scacciacani, i carabinieri denunciano un ventiseienne a fondi

FONDI – Ha modificato una pistola scacciacani per questo è stato denunciato a Fondi. I Carabinieri di Fondi hanno controllato un 26enne residente nel territorio pontino che è stato trovato con una pistola scacciacani priva di tappo rosso e con il vivo di volata annerito mediante l’utilizzo di un pennarello, che è stata posta sotto sequestro. Il 26enne è stato denunciato per il reato di porto di armi per cui non è ammessa la licenza.