Traffico di droga dal Marocco a Roma: 16 arresti. Lo stupefacente arrivava anche in provincia di Latina

LATINA – Arrivava anche in provincia di Latina parte degli ingenti quantitativi di droga gestiti da un’associazione criminale finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, detenzione illecita di armi, rapina, ricettazione e riciclaggio svelata da un’operazione coordinata dalla Dda di Roma nella quale sono indagate 16 persone, 13 delle quali finite in carcere e 3 agli arresti domiciliari.

Il provvedimento cautelare, emesso dal G.I.P. del Tribunale di Roma, costituisce l’epilogo delle indagini coordinate dai magistrati della Direzione distrettuale antimafia della Capitale ed eseguite dagli specialisti del G.I.C.O. del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Roma, nel cui ambito sono stati raccolti gravi indizi di colpevolezza nei confronti di soggetti di origine marocchina con base principalmente nei quartieri Casal Boccone e Fonte Meravigliosa della capitale.

Il gruppo – secondo le indagini condotte dalla Guardia di Finanza – risulterebbe dedito alla sistematica importazione di sostanze stupefacenti (hashish e marijuana), poi rivendute all’ingrosso a vari trafficanti che, a loro volta, le avrebbero distribuite su numerose “piazze di spaccio” non solo nella Capitale, ma anche in provincia di Latina. Forte della presenza fissa in Spagna e Marocco di un membro dell’organizzazione, il gruppo narcotrafficante sarebbe riuscito a importare in Italia oltre 1,4 tonnellate di sostanze stupefacenti, importati a bordo di camion. Il sodalizio era composto da persone di origine marocchina, stanziato principalmente nei quartieri Casal Boccone e Fonte Meravigliosa della

capitale.