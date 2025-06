Velletri, conto alla rovescia per “Pane e Olio”

VELLETRI – Velletri si prepara a riaccendere i riflettori su uno degli eventi più attesi da chi ama il buon cibo, la cultura del territorio e le atmosfere autentiche: “Pane e Olio” è ormai alle porte. Da venerdì 6 a domenica 8 giugno 2025, l’appuntamento è nella splendida cornice della Cantina Sperimentale CREA (Via Cantina Sperimentale, 1), per un’esperienza che fonde il gusto alla conoscenza, la musica alle emozioni, la tradizione all’innovazione.

Giunta alla sua seconda edizione, la manifestazione è promossa dall’Agenzia WinTime Events & Communication e dal Consorzio Tutela e Promozione Associazione Pane di Velletri, con il supporto dell’Associazione CAPOL (Centro Assaggiatori Produzioni Olivicole Latina). Il progetto è sostenuto dal Comune di Velletri, dalla Regione Lazio e da ARSIAL, e gode del patrocinio dell’Associazione Nazionale Città dell’Olio.

Un evento multisensoriale per celebrare le nostre radici

Mancano davvero pochi giorni all’inizio di una manifestazione che promette di coinvolgere tutti i sensi. “Pane e Olio” è un viaggio nel cuore dell’identità locale, un’occasione per assaporare le eccellenze dell’agroalimentare laziale – in primis l’olio extravergine di oliva, vero protagonista dell’evento – affiancato dal pane artigianale di Velletri, alimento simbolico di condivisione, tradizione e semplicità.

La tre giorni sarà animata da stand gastronomici, degustazioni guidate, incontri con produttori e assaggiatori professionisti, laboratori didattici per grandi e bambini, corsi per diventare “assaggiatori per un giorno”, mostre, visite tematiche e momenti di approfondimento culturale. Tutto questo in un clima conviviale, con apertura fino alle ore 23:00 ogni sera.

“Pane e Olio” è un luogo d’incontro tra passato e presente, tra chi produce e chi consuma, tra chi custodisce antichi saperi e chi desidera scoprirli. È un invito a prendersi del tempo, a rallentare e riconnettersi con la terra e i suoi frutti.

Musica, parole e sapori: il programma artistico

Tre serate da non perdere accompagneranno il pubblico tra spettacoli e incontri d’autore, sempre all’insegna della qualità e dell’atmosfera familiare.

IL PROGRAMMA –

VENERDÌ 6 GIUGNO

Ore 20.30 – Si apre con il ritmo e il calore della tradizione grazie al quartetto “Eco De Terra Nostra”, che interpreterà in abiti folkloristici i grandi classici della canzone romana e napoletana.

SABATO 7 GIUGNO

Ore 22.00 – Le note del “Confusion Jazz Quartett” porteranno sul palco un’esibizione intensa e raffinata, tra improvvisazioni e sonorità che attraversano la storia del jazz, dal Be-bop alla fusion contemporanea.

DOMENICA 8 GIUGNO

Ore 20.00 – L’autore satirico Federico Palmaroli, conosciuto per la sua pagina “Le più belle frasi di Osho”, presenterà il suo ultimo libro “Nun fate caso ar disordine” (Rizzoli): uno sguardo pungente e ironico sulle contraddizioni del nostro tempo.

Ore 21.30 – Gran finale con i “Voice Over”, gruppo vocale che accompagnerà il pubblico in un viaggio tra armonie e generi, dal Doo Wop al Soul, dall’R’n’B al Pop elegante degli anni ‘80.

Un’esperienza da vivere, condividere e ricordare

“Pane e Olio” è un vero e proprio invito a rallentare e riscoprire, a riscoprire chi siamo attraverso ciò che mangiamo, a valorizzare i prodotti del nostro territorio e le storie di chi ogni giorno lavora per mantenerli vivi. È un omaggio al cibo come cultura, al gusto come memoria, alla convivialità come valore.

INFORMAZIONI UTILI

Per partecipare come visitatori o espositori: info@paneeoliovelletri.it

📞 06 97609170 | 349 7402001 – Programma completo su: www.paneeoliovelletri.it

Il conto alla rovescia è iniziato: Velletri vi aspetta a “Pane e Olio” per tre giorni di sapori autentici, incontri e scoperta. Non mancate!