A Cisterna Italia e Ucraina si qualificano agli Europei Under 22

CISTERNA DI LATINA – Al Palasport di Viale delle Provincie cala il sipario sulla Pool A, nel girone di qualificazione che ha visto festeggiare Italia e Ucraina per la qualificazione ottenuta per gli Europei Under 22 in programma dal 29 giugno al 4 luglio 2026 ad Albufeira, in Portogallo. Alle 17:00 l’Ucraina si è consolidata capolista del girone, vincendo in tre set la sfida contro l’Inghilterra, grazie ai colpi di uno scatenato Boiko, miglior realizzatore con 27 punti. L’Italia di coach Vincenzo Fanizza ha entusiasmato il pubblico di Cisterna di Latina con un netto successo ai danni della Danimarca per 3-0, posizionandosi come miglior seconda e ottenendo il pass per la prestigiosa kermesse europea. Il girone di qualificazione al Palasport di Viale delle Provincie è stato un evento capace di coinvolgere il tessuto sociale del territorio, regalando tre giornate di sport di alto livello in una cornice di pubblico dove l’entusiasmo degli spettatori si è unito alla qualità dello spettacolo visto in campo.