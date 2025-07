“Ricordare per tutelare di più”: il presidente Rocca incontra i familiari di Satnam Singh

“Ricordare per tutelare di più” è il tema dell’incontro che si terrà lunedì 14 luglio, alle ore 15.30, presso la sala Tevere della Regione Lazio, in via Cristoforo Colombo 212 a poco più di un anno dalla tragica morte di Satnam Singh. Saranno presenti il presidente Francesco Rocca, i familiari del bracciante indiano deceduto lo scorso anno dopo un grave incidente sul lavoro avvenuto nell’azienda Lovato tra Latina e Cisterna, dove non è stato soccorso e anzi scaricato a distanza visto che era un lavoratore “fantasma”. Ci sarà anche l’assessore regionale al Lavoro, Giuseppe Schiboni, rappresentanti istituzionali e sindacali.