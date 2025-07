Terracina, riaperto il tratto chiuso di Via Lungo Linea con la ciclabile

TERRACINA – È stato riaperto al traffico il tratto di via Lungo Linea Pio VI compreso tra via Dante Alighieri e via Cristoforo Colombo. Il tratto era interdetto da anni dopo il cedimento di una banchina. “Terminati i lavori è stato necessario attendere il dovuto collaudo che adesso ha consentito il ripristino di questa importante arteria di collegamento per la città. Sullo stesso tratto è stata ripristinata la pista ciclabile. Il progetto prevede anche postazioni di scambio delle biciclette, con il servizio di bike sharing a breve disponibile”, spiegano dal Comune in una nota. Si tratta di una delle opere previste dal piano di rigenerazione urbana del quartiere Borgo Pio finanziato con fondi PNRR, che comprende anche la riqualificazione di Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto, il rifacimento di via del Rio, i lavori nel parcheggio Sirio e il nuovo ponte ciclopedonale che collega lo stesso parcheggio alla cosiddetta area “Deserto”.

Lunedì partiranno invece i lavori di rifacimento del manto stradale di via Roma e dell’emiciclo di Piazza Garibaldi. I lavori verranno realizzati in orario notturno per cercare di limitare per quanto possibile i disagi, e sono programmati da domani, lunedì 14 luglio, fino a giovedì 17 luglio. Ogni sera, a partire dalle ore 20:00 e fino alle ore 08:00 del mattino successivo, sarà istituito il divieto di sosta in via Roma dal civico n. 2 fino a Piazza della Repubblica, come anche sull’emiciclo di Piazza Garibaldi. A partire dalle 21:00, invece, e fino alle 08:00 del mattino successivo sarà istituito il divieto di transito, ad esclusione dei residenti e dei mezzi di soccorso.