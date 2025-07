Voices in the Making, voci che si fanno palco al Nicolosi

LATINA – VOICES IN THE MAKING – Voci che si fanno palco è il prossimo appuntamento per Venerdì 25 luglio 2025, alle ore 21.00 con ingresso libero al @tNICOLOSI 2025 che non è solo musica o arte: è una pratica culturale, un atto politico gentile. Giunta alla sua quarta edizione, la rassegna trasforma il quartiere in spazio creativo e condiviso, grazie al lavoro di Spazio Culturale Nicolosi, in collaborazione con Cooperativa Astrolabio, SAIP Formazione e Lavoro, e con il patrocinio di Comune di Latina, ATER Provincia di Latina, e il prezioso sostegno di Fondazione Roma.

Ad accogliere la comunità cittadina che parteciperà alla serata ci sarà the JOY ARMADA di @tNICOLOSI 2025: un equipaggio umano, colorato e multilingue, fatto di presenze vere, volti che ritornano e nuove energie. Dal veterano Otello al giovanissimo Roberto, passando per Alan, Asmae, Svitlana, Zemira, Eddy, Giulia, Leòn, Futura, Gianluca… Un’accoglienza spontanea, felice, senza retorica: è la bellezza di un quartiere che si fa spazio vivo, abitato e condiviso.