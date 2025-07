A giugno raccolta differenziata al 63,3%, un traguardo strategico che segna un nuovo corso per la gestione dei rifiuti

Raggiunge il 63,3% la raccolta differenziata nel mese di giugno nel comune di Sezze.

Antonio Ottaviani, Amministratore Unico di Servizi Pubblici Locali Sezze, ha commentato con entusiasmo il traguardo: “Il 63,3% di raccolta differenziata rappresenta molto più di un dato numerico: è la conferma che il lavoro svolto quotidianamente sul territorio da operatori e tecnici, la revisione dei processi gestionali e le campagne informative stanno generando risultati concreti. Questo successo è il frutto dell’impegno condiviso tra l’azienda e la comunità setina”. Un riconoscimento particolare è stato rivolto alla cittadinanza, che ha risposto con responsabilità e partecipazione alle iniziative promosse: “Un ringraziamento sincero va a tutti i cittadini di Sezze – ha aggiunto Ottaviani – per l’attenzione, la disponibilità e il senso civico dimostrati. La raccolta differenziata è un’azione collettiva: ogni gesto quotidiano, ogni sacchetto separato correttamente e l’utilizzo ragionato dei mastelli dati in dotazione contribuiscono a costruire un ambiente più sano, una città più vivibile e un futuro più sostenibile”. Il risultato di giugno, seppur incoraggiante, non segna la fine del percorso, ma un punto di svolta per nuovi obiettivi ancora più ambiziosi.