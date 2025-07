Asd del Principe Latina: Torna il Concorso Promozionale FISE – Memorial Gino Ceci

LATINA – Il maneggio ASD del Principe è pronto ad accogliere la 3ª edizione del Concorso Promozionale FISE – Memorial Gino Ceci, un evento che unisce sport, passione e memoria. Una giornata speciale dedicata al fondatore Gino Ceci, la cui visione ha dato vita a un centro ippico che oggi conta tre campi operativi e accoglie decine di giovani cavalieri, amatori e professionisti impegnati nel salto ostacoli, nella scuola di equitazione e nei trekking a cavallo. «Questa giornata è prima di tutto un momento per stare insieme, come avrebbe voluto mio padre – racconta Francesco Ceci – ma anche un’occasione per celebrare lo sport che amiamo, con categorie pensate sia per chi è agli inizi che per binomi già formati».

Il concorso prevede categorie promozionali (dalla L40 alla LB80 di precisione) e categorie agonistiche fino alla C125 a tempo. Un’opportunità per tutti di mettersi alla prova in un contesto sereno, formativo e partecipativo. Sarà una vera festa, con punto ristoro aperto tutto il giorno e un’atmosfera di condivisione e amicizia, proprio nello spirito che da sempre anima il centro Asd del Principe.