Il lutto dell’Associazione Sommelier per Mara Severin: “Il tuo calice rimarrà per sempre mezzo pieno per chi ha avuto il privilegio di conoscerti”

TERRACINA – “Il tuo calice rimarrà per sempre mezzo pieno nel cuore di chi ha avuto il privilegio di conoscerti”. Così l’Ais, l’associazione Italiana Sommelier ricorda Mara Severin, la collega scomparsa tragicamente dopo essere stata investita domenica sera dal solaio del ristorante in cui lavorava, lo stellato Essenza di Terracina. “Con profonda commozione e grande dolore abbiamo appreso dai giornali della tragica scomparsa di Mara Severin, nostra socia, avvenuta ieri sera a Terracina”, si legge in una nota in cui Ais ricorda che era “diventata sommelier AIS nel 2022” e che “si era affermata in breve tempo come responsabile di cantina del ristorante stellato Essenza, distinguendosi per professionalità, sensibilità ed eleganza.

A nome del Presidente Francesco Guercilena e di tutta AIS Lazio, ci stringiamo con affetto e partecipazione al dolore della sua famiglia, dei colleghi e degli amici più cari”.

In tanti in queste ore stanno esprimendo vicinanza e profondo cordoglio per la scomparsa della sommelier e al gruppo di lavoro di Essenza. “La notizia di quanto accaduto ieri al Ristorante Essenza di Terracina ci lascia senza parole. In questo momento di profondo dolore, ci stringiamo con rispetto e silenzio attorno alla famiglia della vittima, ai colleghi e a tutto lo staff.

Quando a cadere è uno di noi, a soffrire è tutta la nostra grande famiglia. Con il cuore, da chi ogni giorno vive la stessa passione”, si legge in un post di Gianluca e Roberta Boldreghini del Fogliano Hotel New Life.

“Profondamente colpiti dalla tragedia avvenuta al Ristorante Essenza di Terracina, ci uniamo al dolore per la scomparsa di Mara Severin. Nel nostro lavoro sappiamo quanto forti siano i legami che si creano all’interno di una brigata, quanto ogni componente diventi parte di una famiglia. Per questo la sua perdita colpisce profondamente tutto il mondo della ristorazione.

La Pizzeria Gennaro si stringe con affetto e rispetto attorno alla famiglia di Mara, allo staff di Essenza e a tutte le persone colpite da questa tragedia. Un augurio di pronta guarigione e tanta forza alle persone rimaste coinvolte. Che la terra ti sia lieve”