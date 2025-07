Calendario Serie C, esordio al Francioni per il Latina 1932 con l’Atalanta U23

È stato ufficializzato il calendario della Serie C 2025/2026, Girone C, e il Latina Calcio sa ora quale sarà il proprio cammino nella nuova stagione. L’esordio è previsto per domenica 24 agosto allo stadio Francioni, dove i nerazzurri affronteranno l’Atalanta U23, formazione giovane e insidiosa, da non sottovalutare. Per la squadra pontina sarà fondamentale partire con determinazione e concentrazione, anche alla luce del mercato ancora aperto: la chiusura delle trattative è fissata per il 1° settembre, e l’obiettivo della società è quello di presentarsi a quella data con l’organico già definito. La stagione si concluderà il 26 aprile 2026 con l’ultima giornata in trasferta, sul campo del Crotone. Un match che potrebbe rivelarsi decisivo, considerando le ambizioni di entrambe le squadre. Il calendario offre un alternarsi di gare interne e trasferte potenzialmente complicate, in un campionato che si preannuncia intenso. Il Latina sarà chiamato a sfruttare il fattore casa, a mantenere continuità e a farsi trovare pronto nei momenti cruciali, con l’auspicio di migliorare il rendimento rispetto alla passata stagione.