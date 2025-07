A Ponza i Carabinieri eseguono un servizio straordinario di controllo del territorio

PONZA – Servizio straordinario di controllo, sulla fascia costiera dell’isola di Ponza, da parte dei Carabinieri della Stazione di Ponza, insieme ai militari della Sezione Operativa della Compagnia di Formia, del Nucleo Carabinieri Forestali di Spigno Saturnia e del Battello in dotazione alla Stazione, finalizzato alla prevenzione della criminalità e dell’attività di spaccio e per garantire sicurezza a tutti i vacanzieri che affollano l’isola. Controllati 12 veicoli, 65 persone, di cui 12 gravate da precedenti di polizia e 4 natanti. Sono state eseguite 6 perquisizioni personali e veicolari, di cui una su un’imbarcazione all’esito della quale sono state segnalate due persone, quali assuntori di sostanze stupefacenti, essendo stati trovati rispettivamente in possesso di quasi 4grammi tra cocaina e marijuana. La sostanza stupefacente, il cui peso complessivo è pari a quasi 4 grammi è stata sottoposta a sequestro amministrativo.

Controllata un’attivita commerciale, elevando una sanzione amministrativa della somma di 633 euro nei confronti del titolare, in quanto la frutta e gli ortaggi in vendita erano privi di etichettatura.