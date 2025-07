SAN FELICE CIRCEO – Disturba i turisti in spiaggia intervengono i Carabinieri: siamo a San Felice Circeo dove sono intervenuti i carabinieri a seguito della richiesta di intervento al 112. Protagonista un cittadino straniero, di 25 anni, già noto alle forze di polizia, in evidente stato di alterazione dovuta all’uso di alcol, stava importunando alcuni bagnanti che si trovavano in spiaggia. I militari sono intervenuti ed hanno fermato l’uomo che è stato anche sottoposto ad un controllo sanitario da parte del personale del 118. Il 25enne, che è risultato regolare sul territorio nazionale, è stato segnalato all’autorità per ubriachezza molesta.